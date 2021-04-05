За словами поліції, пором був переповнений, адже чимало пасажирів поспішали покинути місто через жорсткий тижневий локдаун, що починав діяти 5 квітня.

У центральній частині Бангладеш пором зіткнувся з вантажним судном. Щонайменше п'ятеро людей загинули.

Аварія сталася в неділю, 4 квітня, пише DW. На борту порома понад 50 осіб прямували з міста Нараянгандж в адміністративний округ Муншиганд Гопалгандж річкою Шиталакшья.

Читайте такожНа Житомирщині поліцейський на смерть збив людину та втік з місця ДТППопри негоду, яка заважала рятувальній операції, принаймні 11 людей вдалося витягнути з води живими. За словами представниці округу Нараянгандж, деякі пасажири змогли самостійно дістатися берега. Пошуки продовжилися й після настання темряви.

Поромами в Бангладеш користуються мільйони людей. Як розповів місцевий поліцейський інспектор, постраждалий пором був переповнений, адже чимало пасажирів поспішали покинути місто через жорсткий тижневий локдаун, що починав діяти 5 квітня, викликаний зростанням захворюваності на COVID-19. Серед іншого, все пасажирське транспортне сполучення в межах країни відсьогодні буде призупинено.

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Автор: Катерина Комолова