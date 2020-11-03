Глави МЗС спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України) домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що відповідальність Російської Федерації за збиття малайзійського літака рейсу MH17 неминуча.

Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС України, вчора Кулеба взяв участь у відеоконференції з міністрами закордонних справ держав-учасниць спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів) з метою обговорення перебігу процесу притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу МН17.

Зокрема, глави МЗС обговорили розвиток подій в рамках судових процесів у Нідерландах та у міжнародних судових інстанціях. Учасники позитивно відзначили приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти РФ в Європейському суді з прав людини.

Міністри закордонних справ обмінялися думками щодо виходу РФ з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака.

"До яких би політичних маневрів не вдавався винуватець, настання відповідальності за збиття МН17 – неминуче", - зазначив Кулеба.

Україна поінформувала про динаміку розгляду Міжнародним судом ООН справи щодо притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17.

Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

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Збиття рейсу MH17: хронологія подій

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17.

15 жовтня у МЗС РФ заявили, що подальші консультації з Австралією і Нідерландами з питання катастрофи МН17 "позбавлені сенсу", оскільки від Росії домагаються "визнання провини і отримання компенсацій для родичів загиблих".

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Автор: Віталій Саєнко