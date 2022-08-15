Суд проходить без обвинувачених, вони перебувають у міжнародному розшуку.

Вердикт у справі щодо збитого над Донбасом у липні 2014 року малайзійського літака рейсу MH17 зачитають 17 листопада 2022 року.

Як пише Deutsche Welle, про це йдеться в заяві Окружного суду Гааги, оприлюдненій у понеділок, 15 серпня.

Прокуратура Нідерландів обвинувачує у збитті літака і загибелі всіх 298 людей на борту трьох громадян Росії та одного українця - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). За версією слідства, вони були причетні до запуску з непідконтрольної Києву території Донбасу ракети з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук", якою збили лайнер.

Зазначається, що суд проходить за відсутності обвинувачених. Вони перебувають у міжнародному розшуку. Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року літак "Боїнг" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року Міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 р. спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 р. був так званим "міністром оборони "ДНР", російський генерал Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), який керував "розвідкою "ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Кріт"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

Вас також можуть зацікавити новини: