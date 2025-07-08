Велика кількість росіян не може скористатися різними інтернет-сервісами, включно з додатками для виклику таксі.

На території Росії зареєстровано наймасштабніший збій інтернету. За даними сервісу downdetector.su, проблеми виникли у десятків тисяч російських користувачів.

Зазначається, що найбільше скарг надійшло від користувачів із Санкт-Петербурга. Сервіс зареєстрував понад 4 тисячі скарг, які надійшли з цього міста.

Зокрема, спостерігається збій у роботі операторів зв'язку МТС, Білайн і Ростелеком. Через це велика кількість росіян не може скористатися різними інтернет-сервісами, включно з додатками для виклику таксі, про що вони скаржаться в соцмережах.

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Згідно з повідомленнями в соцмережах, збій інтернету торкнувся 79 із 89 регіонів РФ. У 48 із них спостерігалися проблеми з дротовим інтернетом. Також користувачі скаржаться на збої в роботі голосового зв'язку і мобільного інтернету.

Як пишуть росЗМІ, частина збоїв відбувається через захист від можливих атак українських дронів.

Великий збій у роботі інтернету в Північній Кореї

Нагадаємо, що на початку червня в Північній Кореї стався великий збій у роботі інтернету. Він тривав протягом кількох годин, відключивши доступ до державних сайтів і офіційних новинних ресурсів.

Причина збою залишається незрозумілою. Дослідники, які відстежують інтернет і технологічну інфраструктуру КНДР, вважають, що він міг бути викликаний внутрішніми проблемами, а не кібератакою.

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