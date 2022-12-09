Список зброї засекречений, але урядовці заявляють, що це буде здебільшого легке озброєння та боєприпаси.

Парламент Болгарії 9 грудня затвердив список озброєння для України. Це перший пакет військової допомоги, який Київ отримає від Софії.

Як пише Reuters, наразі список зброї засекречений. Однак болгарські урядовці заявили, що Софія відправить здебільшого легке озброєння та боєприпаси.

Виконувач обов'язків міністра оборони країни Дімітар Стоянов пояснив, що Болгарія не може дозволити собі відправити свої ЗРК російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Україні.

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"Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо ні системи С-300, ні літаки МІГ-29 чи Су-25", - сказав Стоянов.

За даними видання, хоча Болгарія не відправляла зброю Україні, її виробники зброї значно збільшили експорт. Так, у серпні Болгарія схвалила угоди щодо експорту зброї на 540 млн доларів, більшість з якої призначалася для Польщі. Остання ж є одним з ключових вузлів для відправки зброї в Україну.

Війна в Україні: позиція Болгарії

Наприкінці квітня президент Болгарії Румен Радєв виступив категорично проти поставок зброї Україні і заявив, що у нього немає необхідності відвідувати Київ. Попри це до Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков. Тоді президент Володимир Зеленський повідомив, що українська військова техніка ремонтуватиметься в Болгарії.

У червні Україна знову направила запит з проханням надати техніку радянських часів. Петков відповів, що парламент відмовився постачати Україні озброєння, але Болгарія надаватиме допомогу в інших сферах.

На початку серпня виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов сказав, що Болгарія відправила в Україну 4200 тонн зброї.

У вересні Болгарія знову заявила, що не постачатиме Україні важке озброєння, незважаючи на прохання Києва. Однак вже у листопаді Національна асамблея Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги.

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