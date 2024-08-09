Влада закликає компанії бути пильними при найманні співробітників.

У США чоловіка звинувачують у зборі коштів для північнокорейської програми озброєнь - він допомагав влаштуватися на віддалену роботу північнокорейцям, видавши їх за американців.

Як повідомляють в американському Міністерстві юстиції, житель Теннессі допомагав північнокорейцям видавати себе за ІТ-фахівців із США в рамках схеми працевлаштування в американських та британських технологічних компаніях.

Таким чином він допомагав їм отримувати зарплату в Америці та фінансувати програму ядерної зброї "шахрайського режиму". "Метью Айзек Кнут був частиною масштабних зусиль Північної Кореї щодо обману американських компаній", - сказано в повідомленні.

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Кнут звинувачується в управлінні зі свого будинку в Нешвіллі "фермою ноутбуків", яка забезпечувала північнокорейцям доступ до інтернет-з'єднань Сполучених Штатів. Зокрема компанії відправляли шахраю ноутбуки, вважаючи, що їх задіяв найнятий на роботу американський фахівець.

Чоловік використав це обладнання, щоб зв'язати компанії з північнокорейськими айтішниками, які працюють у Китаї. Як уточнюється, він завантажував та встановлював на "ноути" несанкціоноване програмне забезпечення, яке забезпечувало відповідний доступ і "замітало сліди" - у результаті створювалася видимість того, що працівники перебувають у США.

Таким чином, з липня 2022 року до серпня 2023 року ошукані фірми заплатили понад 250 000 доларів кожному працівникові, не маючи уявлення, куди насправді йдуть гроші. Слідчі заявили, що обвинувачений навіть повідомляв про доходи податковим органам, використовуючи чуже ім'я.

Як сказано в заяві, він уклав контракти з нью-йоркською медіакомпанією, дочірньою компанією британської фінансової установи в США, технологічною компанією у Портленді, штат Орегон, та медіакомпанією у Макліні, штат Вірджинія.

Помічник генерального прокурора Метью Олсен акцентує, що ця викрита шахрайська схема має стати тривожним сигналом для американських компаній, які використовують віддалені ІТ-фахівці. Він закликав бути пильними під час найму співробітників.

КНДР та Росія

Нагадаємо, у червні Росія та КНДР підписали договір про стратегічне партнерство, який також передбачає "взаємну допомогу" у разі агресії.

Відомо, що Північна Корея передає російській армії балістичні ракети та, можливо, артилерійські снаряди. На думку експертів, у відповідь вона хоче отримати допомогу у сфері військових технологій.

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