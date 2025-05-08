Якщо спроби посередництва Трампа проваляться, важливо, кого він вважатиме винним.

Намір президента США Дональда Трампа домогтися якнайшвидшого закінчення війни в Україні призвів до ситуації, коли президент України Володимир Зеленський і російський лідер Володимир Путін щосили змагаються, щоб зробити один одного головним об'єктом його гніву.

Як пише The New Yorker, за словами одного з московських чиновників у сфері зовнішньої політики, якщо спроби посередництва Трампа проваляться, важливо, кого він вважатиме винним - "впертість Москви чи небажання Києва погоджуватися на його умови". Тому, за його словами, "обидві сторони розігрують спектакль для одного глядача".

"Путін намагається пройти по тонкій грані. Він не хоче йти на жодні поступки щодо України, але водночас він хоче, щоб США продовжували брати участь", - каже ексрадник Білого дому з питань Росії Томас Грем.

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При цьому російська сторона намагається урізноманітнити кількість тем на порядку денному, зазначає російський чиновник у розмові з виданням.

"Поговорімо про дипломатичні відносини, співпрацю в Арктиці або космосі, іранський трек... Усе це - спроба показати Трампу, що відносини між Москвою і Вашингтоном можуть охоплювати значно більше, ніж просто Україну", - зазначив він.

Часом Трамп виглядав зацікавленим, і це створює для Путіна стимул не збавляти обертів. Як каже старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова, для російського лідера "надто багато чого з того, чого він хоче досягти, тепер пов'язане з переговорами щодо України, а це означає, що він змушений переглянути свою позицію - не щодо своїх великих військових цілей, а щодо того, як він їх досягає тут і зараз".

При цьому, зазначає The New Yorker, останнім часом з'явилися деякі ознаки того, що Трамп готовий посилити тиск на Путіна, зокрема, за допомогою нафтових санкцій.

Водночас Олександра Прокопенко, експертка з російської економічної та валютної політики в Російсько-Євразійському центрі Карнегі, зазначає, що для Путіна втрати від нових санкцій будуть болючими, але "не апокаліптичними".

Зеленський, тим часом, керується тим самим принципом, що й Путін: не будь проблемою, і на зустрічі з Трампом у Ватикані він, схоже, домігся певного успіху в переконанні президента США в тому, що Путін є причиною затримки переговорів про припинення вогню, зазначає видання.

У чому головні відмінності стратегії України та Росії

Як зазначив один з європейських чиновників, пропоновані Зеленським коригування мирних ініціатив Трампа носять конкретний, тактичний характер. Україна підтримує позицію Трампа, який хоче спочатку припинення вогню, а потім переговорів про припинення війни.

Водночас Росія хоче зворотного: спочатку обговорити все, і тільки потім припинити війну. Такий підхід рано чи пізно може завести Трампа і Путіна в більш масштабний і стратегічний глухий кут.

"Путін просто не хоче того, чого хоче Трамп - міцного миру в Україні. У цьому і полягає фундаментальна різниця - Україна хоче, щоб війна припинилася, а Росія - ні", - підкреслив чиновник.

США і війна в Україні

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія вимагає "занадто багато" на переговорах. Він також зазначив, що США хочуть прямих перемовин між Україною і Росією. Водночас, за його словами, Штати більше не наполягають на укладенні перемир'я на 30 днів, а хочуть довгострокового перемир'я.

Також міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скот Бессент визнав, що російський диктатор Володимир Путін є військовим злочинцем.

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