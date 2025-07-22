Пєсков запевнив, що перед переговорами в такому форматі необхідно багато попрацювати.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков спробував відповісти на запитання про те, чи готовий російський диктатор Володимир Путін зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Він назвав абсурдну причину, чому переговори в такому форматі ще не відбулися. Його слова цитують росЗМІ.

Журналісти запитали у Пєскова, чи готовий Кремль обговорювати можливість зустрічі Путіна із Зеленським, якщо український президент скасує заборону на переговори з російським диктатором.

"Заради справедливості, ця заборона ще діє. Це очевидний факт. Це перше. Друге. Сподіваємося, що буде цього тижня, як тільки будемо готові, зробимо повідомлення щодо термінів. Тема переговорів досить складна", - відповів він.

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За словами прессекретаря глави РФ, Москві також потрібно обговорити з Києвом проєкти меморандумів, які вони презентували один одному під час переговорів у Стамбулі.

"Тому спочатку треба буде багато працювати, перед тим як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому і найвищому рівні", - сказав він у розмові з журналістами.

Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є нюанс

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Проте він сказав, що сумнівається в легітимності українського лідера.

Путін говорив про те, що головне питання нібито полягає в тому, "хто буде підписувати документи". Також він пригрозив "погіршенням ситуації для України", якщо Київ відмовиться домовлятися з Москвою.

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