Канадські політики розцінюють ці заяви як спробу дестабілізувати їхню країну та підірвати стратегічного союзника Америки.

Риторика обраного президента США Дональда Трампа щодо Канади викликає занепокоєння у канадських політиків. Його заяви про те, що Канада млже стати 51-м штатом США більше не сприймаються як жарт, пише Associated Press.

Канадські політики розцінюють ці заяви як спробу дестабілізувати їхню країну та підірвати стратегічного союзника Америки. Міністр фінансів Канади Домінік Леблан заявив:

"Жарти закінчилися. Це спосіб посіяти плутанину, схвилювати людей, створити хаос, знаючи, що цього ніколи не станеться".

Леблан, відповідальний за відносини між Канадою та США, також висловив стурбованість щодо погроз Трампа запровадити 25% мита на всі канадські товари. Він наголосив, що ці дії є контрпродуктивними для обох країн, які мають тісні економічні зв’язки.

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Прем’єр-міністр Онтаріо Дуг Форд зазначив: "Ми доставляємо 4,3 мільйона барелів сирої нафти в США. Це 60% їхнього імпорту енергоносіїв. Я не знаю, хто дезінформує Трампа".

Міністр закордонних справ Мелані Жолі також закликала не піддаватися провокаціям: "Ми повинні показати, що у нас сильна економіка, ми сильні, і нас не збираються анексувати".

Зв’язки Канади та США

Канада є найбільшим постачальником нафти до США, забезпечуючи приблизно чверть споживання нафти американцями щодня. Щодня канадські товари та послуги на суму $3,6 млрд перетинають кордон із США.

Крім того, Канада є ключовим постачальником сталі, алюмінію, урану та 34 важливих мінералів, які мають стратегічне значення для національної безпеки США.

Водночас заяви Трампа прозвучали на тлі змін у керівництві Канади. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про свою відставку, і ліберальна партія шукає нового лідера. Це викликає занепокоєння щодо стабільності канадського уряду в період посиленої напруженості у відносинах зі США.

Трамп заявив, що використовуватиме економічний тиск, а не військову силу для досягнення своїх цілей. Але його пропозиції, такі як анексія Канади чи відмова від імпорту канадських товарів, викликали широкий осуд.

Канадські політики наголошують на важливості захисту своєї економічної та політичної незалежності. Як зазначила депутатка Джуді Сгро:

"Трамп повинен зосередитися на своїх проблемах у власній країні, тому що їх у нього багато".

Заяви Трампа про Канаду

Нагадаємо, що обраний американський президент та його оточення відзначилися низкою заяв про бажанння приєднати до США інші території.

Трамп казав, що Канада може стати 51-м американським штатом, називаючи прем'єра Трюдо її губернатором. Він обіцяє країні захист та зниження податків.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо напередододні написав в X, що немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів.

Мільярдер, власник Tesla та X Ілон Маск втрутився у дискусії, спровокованої заявами Дональда Трампа про "приєднання" Канади до складу США. Маск назвав Трюдо "дівчинкою", ведучий Fox News заговорив про "вторгнення".

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