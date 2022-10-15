У деяких регіонах РФ процес мобілізації припинений через те, що там зіткнулися з організаційними проблемами.

Призупинення мобілізації в Росії пояснили "мобілізаційними хвилями", але там є й інші проблеми.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу Freedom.

Коментуючи слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що в рамках оголошеної мобілізації вже призвано 222 тисячі осіб, Жданов зазначив, що орієнтовно така кількість дійсно може бути.

"Наша розвідка дає, що трохи більше 100 тисяч вони зібрали. Може ще тисяч 50-60 знаходяться десь в дорозі між військкоматами і збірними пунктами", - зазначив експерт.

За його словами, у деяких регіонах РФ процес мобілізації припинений через те, що там зіткнулися з організаційними проблемами.

"Система не встигає обробляти цих людей - приймати і розподіляти. У навчальних центрах не вистачає казармено-житлового фонду. На вулиці холодно. Військові частини не готові до їхнього прийому, оскільки всі сподівалися, що їх будуть збирати на збірних пунктах і відправляти в учебки. Так що вони частково пригальмували. І вони зараз диференціюють, по регіонах будуть проводити мобілізацію", - говорить Жданов.

Слова Путіна про те, що мобілізація закінчиться через два тижні, на думку Жданова, були сказані для того, щоб заспокоїти електорат.

"Я думаю, це більше для внутрішнього споживання. А сама мобілізація - вони будуть намагатися максимально набрати особовий склад", - сказав експерт.

Ще однією причиною, чому призупиняється мобілізація, Жданов називає те, що вже набраних потрібно кудись направляти.

"Вони вже оголосили, що розбивається на три хвилі. Раніше цього не було, а зараз вже з'явилася інформація. Першу хвилю вони нібито вже набрали, і тепер її треба кудись розподілити. У Білорусь 20 тисяч повинні відправити, до нас вже близько 30 тис. відправили. Вони зараз таким ось чином будуть їх розпихувати. Ось коли вони розпихають цих, тоді піде наступна хвиля мобілізації", - сказав експерт.

Мобілізація в Росії 2022

21 вересня президент РФ Володимир Путін поставив росіян перед фактом - сказав, що в країні з цього ж дня стартує часткова мобілізація військових.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що мобілізувати повинні були близько 300 тис. росіян. За даними росЗМІ, кількість мобілізованих в Росії може перевищити 1 млн осіб.

Мобілізовувати мали тільки тих росіян, які перебували в запасі. Крім того, військові ще повинні були проходити навчання. Однак насправді повістки отримували не тільки люди з військовим досвідом. Також людей без підготовки майже відразу відправляли на війну з Україною.

Пізніше повідомлялося, що в РФ є серйозні проблеми із забезпеченням мобілізованих, зокрема, не вистачає зимової форми.

В Росії зізналися у загибелі перших п'яти мобілізованих 13 жовтня. Після цього послідувала хвиля критики військового командування.

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