За даними соціологів, за заборону проголосували 51 відсоток учасників сьогоднішнього референдуму.

Жителі Швейцарії сьогодні на референдумі проголосували за заборону на повне закриття особи в громадських місцях.

Такий прогноз оприлюднили соціологи після закриття дільниць для голосування, повідомляє Deutsche Welle.

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За словами співголови інституту опитування gfs.bern Лукаса Голдера, за заборону проголосували 51 відсоток учасників референдуму.

Попри те, що похибка становить плюс-мінус два відсотки, "зміна тенденції можлива лише теоретично", зауважив Голдер.

Проголосований припис передбачає заборону на носіння в громадських місцях будь-якого одягу, повністю закриває обличчя: нікаба, паранджі або Балаклави. Тобто він стосуватиметься не тільки мусульманок, а й демонстрантів або футбольних фанатів, які часто закривають обличчя балаклавами.

За офіційними даними, частка мусульман у Швейцарії у 2018 році склала 5,3 відсотка. Всього ж нікаб у Швейцарії носять приблизно 30 жінок.

Референдум

7 березня 2021 року у Швейцарії проходив референдум про внесення поправок до Конституції, які дозволяють ввести заборону на носіння одягу, що приховує обличчя.

Деякі політики вважають, що заборона на носіння нікаба є логічним кроком, продовженням боротьби з радикальним політичним ісламом.

Разом з тим уряд Швейцарії та більшість депутатів парламенту ставляться до цього інакше. Вони рекомендували голосувати проти заборони, оскільки вважають, що це не захистить від екстремізму і тероризму.

Заборона на одяг, що приховує обличчя

З жовтня 2017 року Австрії діє заборона на носіння в громадських місцях одягу, що приховує обличчя.

31 Травня 2018 року в Данії заборонили носити паранджу.

16 травня 2019 року Австрія заборонила хіджаби у початкових школах.

1 серпня 2019 року в Нідерландах було введено заборону на носіння елементів одягу, що закривають обличчя.

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Автор: Тамара Отовська