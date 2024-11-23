За словами Жана-Ноеля Барро, "на кону наша безпека".

Жодних "червоних ліній" щодо підтримки України Франція не має. Про це в інтерв'ю Бі-Бі-Сі сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

За його словами, Україна може застосовувати по території РФ французькі ракети великої дальності "в логіці самооборони". При цьому він не підтвердив, що французька зброя вже використовувалася Києвом.

"Принцип був встановлений. ... Наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті", - зазначив дипломат.

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Водночас він підкреслив, що західні союзники не повинні запроваджувати жодних обмежень на підтримку України та не встановлювати "червоні лінії". При цьому на запитання, чи може це означати участь французьких військ у війні, політик відповів, що "ми не відкидаємо жодного варіанту":

"Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і скільки потрібно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи на один квадратний кілометр".

Барро також натякнув на запрошення України до НАТО.

"Ми відкриті для того, щоб надіслати запрошення, і тому в наших дискусіях з друзями та союзниками, друзями та союзниками України ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій", - сказав політик.

Допомога Україні з боку ЄС - останні новини

Днями високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на оновлення ядерної доктрини РФ. За його словами, "якщо Путін здобуде перемогу в Україні, нам доведеться заплатити дуже високу ціну, набагато вищу, ніж будь-яка військова підтримка, яку ми можемо надати сьогодні".

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