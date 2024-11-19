Жозеп Боррель розповів, що думає про ядерну риторику лідерів Кремля.

"Доля українців визначить долю Європейського союзу", - вважає глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. За його словами, Росія вже не раз погрожувала світові ядерною ескалацією, однак ці дії є "безвідповідальними".

Ба більше, окупанти не вперше використовують будь-які методи для того, щоб підвищити градус напруги в ситуації. Зокрема, Боррель зазначив, що це стосується відправки північнокорейських військ на "європейську територію", передає Le Monde.

Крім того, очільник дипломатії ЄС, який зовсім скоро має залишити цю посаду, повторив свої заклики до продовження європейської підтримки України та наголосив, що більшість країн ЄС продемонстрували рішучість у цьому процесі, хоча є й винятки.

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І "якщо [кремлівський диктатор Володимир] Путін здобуде перемогу в Україні, нам доведеться заплатити дуже високу ціну, набагато вищу, ніж будь-яка військова підтримка, яку ми можемо надати сьогодні", - попередив він.

Зміна ядерної доктрини РФ - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія змінила ядерну доктрину. На цю новину відреагували в адміністрації президента США Джо Байдена. Зокрема, там не бачать необхідності змінювати будь-що у власній політиці.

Крім того, Зеленський теж відреагував на зміну ядерної доктрини Росії. Президент України наголосив, що кремлівський диктатор зробив це саме на тисячний день повномасштабної війни.

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