Інцидент стався під час приїзду Макрона до Департаменту Дром.

За вчинення нападу на французького президента Еммануеля Макрона затримали двох громадян. Один чоловік дав главі країни ляпас, інший знімав це на камеру.

Про це пише News in 24.

Інцидент стався під час приїзду Макрона до Департаменту Дром. На записах видно, як чоловік у зеленій футболці, окулярах і масці кричить «геть Макронізм» («A Bas La Macronie»), а потім дає ляпас президенту Франції, який підійшов до нього. Служба безпеки Макрона оперативно втрутилася в інцидент і повалила чоловіка на землю, а самого президента відвела убік.

Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до трьох років в’язниці і штраф у розмірі 45 тисяч євро. Мотиви чоловіків з’ясовують.

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Як дізналися журналісти, серед підозрюваних – 28-річний Деміан Тарел. Саме він дав Макрону ляпас. Судячи зі сторінки в Instagram, француз – прихильник середньовічних боїв. ЗМІ пишуть, що у своєму місті він навіть створив асоціацію європейських історичних бойових мистецтв. Під час нападу на президента він крикнув відоме гасло ультраправих.

Місцеві мешканці майже нічого не знають про свого сусіда. Його друг на камери журналістів зізнався, що був шокований вчинком товариша, оскільки той спокійний, врівноважений і зазвичай не робить необдуманих рішень.

Сам Макрон закликав не перебільшувати масштаби пригоди.

"Цей інцидент... на мою думку, є одиничним випадком. Це не має відволікати від інших проблем, які стосуються життів більшості... Давайте не дозволимо агресивно налаштованим людям опановувати суспільними дебатами: вони цього не заслуговують», — прокоментував французький глава.

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Автор: Яна Ставська