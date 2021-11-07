У Польщі затримали п’ятьох перевізників нелегальних мігрантів, серед яких є українець.
Як повідомляє польське видання RMF24, затримані – двоє громадян Німеччини та по одному громадянинові України, Білорусі та Швеції.
Арешти відбулися під час дорожніх перевірок в кількох населених пунктах. На автомобілях водії перевезли до Польщі шістьох людей курдського походження, сімох громадян Сирії та одного іракця.
Водіїв затримали за звинуваченням у допомозі незаконному перетину кордону іншими особами, зазначає інформаційний ресурс.
Читайте такожУ Польщі українка відгамселила ногами автобус через прохання надіти маскуНагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що у Підляському воєводстві Польщі затримали українця, який, ймовірно, перевозив мігрантів.
ЗМІ писали, що громадянин України віз в автобусі 12 осіб, котрі, ймовірно, нелегально перебували на території Польщі.
Транспортний засіб переслідували на дорозі в Бельському повіті, сталася аварія, й одна людина зазнала травм.