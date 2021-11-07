На польській території затримали не лише українця, а й, зокрема, німців, дізналися журналісти.

У Польщі затримали п’ятьох перевізників нелегальних мігрантів, серед яких є українець.

Як повідомляє польське видання RMF24, затримані – двоє громадян Німеччини та по одному громадянинові України, Білорусі та Швеції.

Арешти відбулися під час дорожніх перевірок в кількох населених пунктах. На автомобілях водії перевезли до Польщі шістьох людей курдського походження, сімох громадян Сирії та одного іракця.

Водіїв затримали за звинуваченням у допомозі незаконному перетину кордону іншими особами, зазначає інформаційний ресурс.

Читайте такожУ Польщі українка відгамселила ногами автобус через прохання надіти маскуНагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що у Підляському воєводстві Польщі затримали українця, який, ймовірно, перевозив мігрантів.

ЗМІ писали, що громадянин України віз в автобусі 12 осіб, котрі, ймовірно, нелегально перебували на території Польщі.

Транспортний засіб переслідували на дорозі в Бельському повіті, сталася аварія, й одна людина зазнала травм.

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Автор: Катерина Жирій