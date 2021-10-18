Інцидент стався 17 жовтня в районі населеного пункту Радзивіллів.

У Польщі затримали громадянина України, який перевозив у вантажівці нелегальних мігрантів з Іраку.

Про це повідомляє прикордонна служба в Польщі.

Інцидент стався 17 жовтня в районі населеного пункту Радзивіллів.

"Громадянин України на вантажному автомобілі, що належить популярній кур'єрській компанії, перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку", - йдеться в повідомленні польських прикордонників.

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Нагадаємо, білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів, які патрулювали кордон.

"Патруль білоруської служби стріляв у напрямку солдатів польського війська, які разом з прикордонниками патрулюють кордон. Ймовірно, білоруський солдат використовував холості патрони. Можливо, цей постріл свідомо був спрямований не в ціль. Таких провокацій ми бачимо все більше", - заявила речник прикордонної служби Польської Республіки Ганна Михальська. За її словами, інцидент стався в четвер ввечері, 7 жовтня.

З початку серпня Польська прикордонна служба запобігла 15 тисячам спроб нелегального перетину польського кордону з території Білорусі.

Автор: Денис Прядко