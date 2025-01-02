Розслідування проводила команда, яка займається "холодними" справами.

У Великій Британії відшукали Шейлу Фокс, яку з 1972 року вважали зниклою безвісти. Жінка жива та здорова.

Нещодавно поліція Західного Мідленду опублікувала у соціальних мережах єдине фото Фокс, яка зникла в Ковентрі ще понад 50 років тому. Знімок знайшла команда Cold Case, яка переглядає та повторно розслідує найдовші нерозкриті зникнення.

Вже за кілька годин з правоохоронцями зв'язалися люди, які знали про подальшу долю Шейли. Офіцери знайшли її та підтвердили, що вона жива і здорова. Жінка проживає в іншій частині країни:

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"У кожної зниклої людини є своя історія, і їхні сім'ї та друзі заслуговують на те, щоб дізнатися, що з ними сталося, і, сподіваємося, возз'єднатися з ними".

Розкриття старих справ

Раніше повідомлялося, що німецька поліція розкрила вбивство українки, яке сталося три роки тому. Правоохоронці перевірили ДНК майже 100 людей, її вбивця був 91-м в їхньому списку.

Минулого року у Львівській області розкрили вбивство дев'ятирічної давнини. Поліцейські розшукали вбивцю 17-річної дівчини.

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