Наступні 15 років 46-річний обвинувачений може провести за ґратами.

На Львівщині правоохоронці розкрили вбивство 17-річної дівчини, яке сталося ще дев’ять років тому.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, до 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.

Жорстоке вбивсто сталося ще у серпні 2014 року. Тоді 38-річний мешканець Стрия задушив 17-річну дівчину та закопав її тіло у лісосмузі, щоб приховати сліди злочину.

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"Оперативникам… та слідчим.. вдалося зібрати докази, які підтверджують причетність раніше судимого чоловіка до вбивства 9-річної давнини. На підставі отриманих доказів чоловікові повідомили про підозру за умисне вбивство", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіка взято під варту, а обвинувальний акт проти нього скеровано до суду за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

У поліції уточнили, що наступні 15 років 46-річний обвинувачений може провести за ґратами.

Звіряче вбивство дівчини на Закарпатті

Як повідомляв УНІАН, у червні на Прикарпатті знайшли вбитою 9-річну Вероніку Богданюк, яка до цього зникла неподалік власного дому у селі Кути Косівського району.

Дитина пішла до сестри, але так і не з’явилася там, а її мобільний телефон було вимкнено.

Ввечері цього ж дня тіло дівчинки знайшли у хащах "з ознаками насильницької смерті".

У вбивстві та зґвалтуванні дівчинки підозрюють двоюрідного брата її батька. За даними поліції, він пішов за дівчинкою, запропонував їй скоротити дорогу та так заманив її у хащі, де зґвалтував і задушив дитину.

У скоєному чоловік зізнався. Йому загрожує до 15-ти років тюрми або довічне ув’язнення.

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