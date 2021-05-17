Олександр та Анастасія поїхали на відпочинок і потрапили в аварію.

У Туреччині загинула пара студентів з України.

Про це ввечері в неділю, 16 травня, повідомили в Інституті бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету, де навчалися закохані.

"Неможливо прийняти… Вчора загинули двоє наших студентів… Попов Олександр та Пришко Анастасія… Зовсім юні…Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту… Красива та любляча пара… Словами складно виразити біль та сум… Колектив інституту БіЕМ щиро співчуває рідним та близьким загиблих, сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДва місяці боролася за життя: померла українка, постраждала внаслідок аварії автобуса в ПольщіЯк пише "Данкор" з посиланням на інформацію інституту, студенти були на відпочинку в Туреччині. Вони взяли напрокат машину, проте не впоралися з керуванням і потрапили у смертельну аварію.

За даними Hurriyet, аварія сталася близько 20:30, в машині було чотири людини, авто перекинулося. Олександр помер на місці, а Анастасія - в лікарні.

Двоє інших людей в машині - Владислав Зікран і Анастасія Нестеренко - вижили, їх госпіталізували з травмами.

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Автор: Катерина Комолова