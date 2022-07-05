Глава МЗС РФ і монгольський лідер зустрілися в юрті.

У столиці Монголії Улан-Баторі пройшла зустріч між главою Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом.

Захід відбувся в державному палаці, в ньому для прийому гостей встановили юрту, повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова і показала фото.

У кадр потрапив ритуальний предмет, на якому був головний символ нацистів - свастика.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну. Окупанти обстрілювали військові та цивільні об'єкти, на захоплених територіях ґвалтували, катували та розстрілювали людей.

Через широкомасштабну агресію Росії лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Радник глави Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк стверджував, що РФ офіційно стала автором нової людиноненависницької ідеології під назвою "рашизм".

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