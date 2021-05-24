Женева є найбільш імовірним місцем для потенційної зустрічі з Путіним.

Зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна швидше за все пройде в Женеві.

Про це повідомив кореспондент NBC News Джефф Беннет в Twitter.

Він стверджує, що чотири джерела в адміністрації Байдена відзначають, що Женева є більш ймовірним місцем для потенційної зустрічі з Путіним.

Поки що точні час і місце зустрічі поки не відомі, але вона може пройти в найближчі два тижні в Женеві, підтверджує інформацію видання Tages-Anzeiger.

Можлива зустріч Байдена і Путіна: що відомо

13 квітня Путін і Байден провели телефонну розмову. За заявою прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту «у третій країні в майбутні місяці». Пізніше американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії і США.

Байден під час зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що він оптимістично налаштований щодо пропозиції президента США цього літа провести зустріч з президентом РФ в Європі.

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Автор: Олег Давигора