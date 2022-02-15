Американські дипломати назвали рішення російських депутатів явним порушенням Мінських угод.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вважає звернення Державної думи Російської Федерації до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати російські окупаційні адміністрації "ЛНР" і "ДНР" як "незалежні держави" черговою спробою порушити суверенітет України.

Про це йдеться у повідомленні посольства в мікроблозі Twitter.

"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", – зазначили американські дипломати.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення фракції комуністів до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які стосуватимуться визнання "ДНР" і "ЛНР".

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційною адміністрацією, управління якою здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "ЛДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

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