Злочинець ще до інциденту двічі був спійманий "на гарячому".

Американський службовець Джек Тейшейра, котрий спричинив масштабний "злив" секретних даних Пентагону, раніше уже отримав попередження за порушення конфіденційності.

Як повідомляє Sky News, його вже двічі затримували під час роботи із секретною інформацією ще до інциденту з витоком.

Тейшейра отримував наказ зосередитися на своїй роботі, однак згодом він поширив інформацію про війну в Україні та інші секретні теми в чаті Discord. Це стало відомо із судової справи.

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Адвокати уряду США зробили це відкриття саме в судових документах. В останній судовій заяві прокурори повідомили судді, що Тейшейра раніше два рази спілкувався зі своїм начальством минулого року щодо "щодо дій", які він вжив.

Відзначається, що зловмисника "спіймали на гарячму" у вересні 2022-го року, коли він робив нотатки секретної інформації та клав їх у свою кишеню.

Витік секретних документів Пентагону: що відомо

У квітні цього року в мережі з'явилася велика кількість документів високої секретності, котрі розкривають конфіденційну інформацію. Деякі з них стосувалися війни в Україні, поставок зброї Києву, оцінок втрат у російсько-українській війні та іншого.

13 квітня стало відомо, що був заарештований 21-річний Джек Тейшейра, який працював IT-фахівцем на військовій базі в Кейп-Код в штаті Массачусетс. Йому загрожує до 25 років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, Тейшейра почав викладати секретні документи в мережу відразу ж після вторгнення РФ в Україну.

Федеральна прокуратура США вважає, що затриманий продовжує становити загрозу безпеці країни, оскільки він все ще може мати секретні документи, які слідчі ще не знайшли, і іноземні уряди можуть спробувати завербувати його.

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