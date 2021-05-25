У МЗС Польщі впевнені, що щодо білоруського опозиціонера порушувалися права людини.

У Міністерстві закордонних справ Польщі впевнені, що екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича били в білоруській в'язниці.

Про це в ефірі "Польського радіо" повідомив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський.

"На записі видно, що щодо нього (Протасевича - УНІАН) застосовувалося насильство, видно сліди побоїв", - сказав Яблонський.

Він додав, що Протасевич "піддається діям, що суперечать правам людини".

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"Це ще один доказ звірячої практики білоруського режиму. Швидше за все, його життю нічого не загрожує, але ситуація, в якій він незаконно утримується у в'язниці, як і раніше є неприйнятною",- заявив Яблонський.

Затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича

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Автор: Катерина Лиманська