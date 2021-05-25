У Міністерстві закордонних справ Польщі впевнені, що екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича били в білоруській в'язниці.
Про це в ефірі "Польського радіо" повідомив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський.
"На записі видно, що щодо нього (Протасевича - УНІАН) застосовувалося насильство, видно сліди побоїв", - сказав Яблонський.
Він додав, що Протасевич "піддається діям, що суперечать правам людини".
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"Це ще один доказ звірячої практики білоруського режиму. Швидше за все, його життю нічого не загрожує, але ситуація, в якій він незаконно утримується у в'язниці, як і раніше є неприйнятною",- заявив Яблонський.
Затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича
- 23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.
- Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.
- Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
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