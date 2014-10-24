В Науково-дослідницькому центрі гуманітарних проблем розповіли про психологічні проблеми учасників АТО

Начальник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем збройних сил Назім Агаєв розповів, що структура, якою він керує, являє собою єдину, науково-дослідну установу гуманітарного спрямування у збройних силах, займається питаннями науково-методичного забезпечення психологічної підготовки особового складу для виконання завдань за призначенням та оцінкою психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах. Також до компетенції центру відноситься діагностика наслідків участі у психотравмуючій ситуації, особливості надання психологічної допомоги та реабілітація психотравмованих військовослужбовців, як у бойових умовах, так і після їх повернення із зони бойових дій, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

За його словами, окрім планових наукових досліджень, спрямованих на забезпечення гуманітарної та соціальної складових обороноздатності держави, колективом Центру ініціативно розроблено, видано і впроваджено у практику діяльності військ (сил) низку інформаційно-методичних та рекомендаційних психологічних матеріалів.

"Аналіз досвіду бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції свідчить про те, що підвищення бойових (технічних) характеристик засобів ураження, удосконалення методів інформаційно-психологічної боротьби призводить до значного зростання психогенних розладів серед військовослужбовців, що негативно впливає на їх боєздатність, так і на боєздатність частин і підрозділів, а отже, на результат бойових дій в цілому", - повідомив начальник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Назім Агаєв.

Начальник Науково-дослідного центру розповів, що в сучасних умовах, поряд із проблемами організації бойових операцій, логістичним забезпеченням частин і підрозділів гостро постало питання системного, науково-обгрунтованого психологічного та інформаційно-пропагандистського забезпечення бойових дій. Тож Міністерство оборони України розробило пам’ятку для учасників АТО із практичними порадами, як зняти психологічне навантаження й відновити душевну рівновагу.

За словами начальника Науково-дослідного центру, відзначається значна кількість бойових психогенних втрат особового складу в результаті психічних розладів без будь-яких тілесних ушкоджень. Якщо у світі норма вразливих до психогенних травм бійців складає 25%, то серед учасників АТО психогенні втрати становлять майже 80%. При цьому до 30-40% можуть бути безповоротними психогенними втратами, тобто психологічні травми переходять у психіатричні.

Він також повідомив, що в деяких учасників АТО після повернення додому фіксують випадки неадекватної поведінки, спроби суїциду, проблеми в сімейному житті.

"Сім’ї військовослужбовців також стикаються з проблемами. Бійці, які повернулися з АТО, змінилися настільки, що це навіть призводить до розпаду деяких сімей. Це може бути пов’язано як з агресивною поведінкою, так і з неадекватними стилями поведінки, які переносяться з війни в мирний час. Людина поводиться вдома так, як в зоні бойових дій. Є також ситуації, коли чоловіки не можуть почути своїх дружин як своїх партнерів по життю. Йде розпад сімей, непорозуміння в якихось деяких побутових моментах", - розповів фахівець.