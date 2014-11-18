Порошенко: Волонтери підняли ефективність Міноборони та допомогли посилити військо

Сьогодні, 18 листопада, Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко провів зустріч з Радою волонтерів при Міністерстві оборони України — лідерами волонтерських організацій, які займаються забезпеченням українського війська. Глава держави подякував волонтерам за активну громадську позицію та ефективну взаємодію з Міністерством оборони України.

У зустрічі взяли участь Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак, Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-полковник Віктор Муженко, Голова Державної прикордонної служби генерал-лейтенант Віктор Назаренко, Уповноважений Президента з питань врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко, Радник Президента з питань координації волонтерського руху Юрій Бірюков та лідери волонтерських організацій, які співпрацюють з Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗС України.

— Рада волонтерів зробила роботу Міністерства оборони Укарїни більш відкритою та ефективною, що значно покращило матеріальне забезпечення військ. Завдяки вашій діяльності ми сьогодні маємо іншу армію, ніж на початку вересня, — наголосив Президент.

На думку Глави держави, відкритість, яку привнесли волонтери у роботу Міністерства оборони, показала недоліки в системі забезпечення військ, але вона й значно підвищила ефективність витрачання державних коштів.

— Все це відбулося завдяки тому, що Міністерство оборони України підійшло по-новому до роботи з волонтерами, — сказав Петро Порошенко. Президент висловився за створення рад волонтерів в інших силових відомствах, таких як МВС, Прикордонна служба, СБУ.

Президент України наголосив на тому, що необхідно жорстко боротися з корупцією в обронному відомстві.

— Ми не дозволимо, щоб хтось грів руки, особливо в Міністерстві оборони, яке сьогодні виконує святу місію захисту незалежності і територіальної цілісності нашої держави, — заявив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив на тому, що усі залучені до процесу прийняття рішень мають пройти тести на детекторі брехні, як це зробили Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак та волонтери, які працюватимуть в Міністерстві оборони України. Як було повідомлено під час наради, генерал-полковник Степан Полторак та 9 з 12 волонтерів вдало пройшли тест на поліграфі.

Волонтери будуть залученні до речового, харчового та медичного забезпечення в системі оборонного відомства. По два представника від волонтерських організацій будуть працювати в кожному з департаментів Міноборони, які відповідають за постачання Збройним Силам України. Подібна практика буде реалізована і в інших силових відомствах.

Радник Президента та Міністра оборони України Юрій Бірюков у своєму виступі, зокрема, зазначив: — Сьогоднішня зустріч — це приклад того, що нас чують, залучають. Ми готові працювати всередині системи, змінюючи її. Це і є справжня реформа української армії.