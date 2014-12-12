У наступному році до армії призвуть 40 тисяч українців
11:17, 12 грудня 2014Військо
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Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що наступного року на строкову службу передбачається призвати 40 тис. осіб.
У навчальних закладах передбачається підготувати 10,5 тисяч контрактників / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час Години запитань у парламенті.
“Передбачається на призов громадян на військову службу — 95 млн грн. Призов на строкову службу у кількості 40 тисяч осіб”, - сказав він.
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Крім того, у навчальних закладах передбачається підготувати 10,5 тисяч контрактників.
Раніше Полторак заявив, що загрози для України є не тільки на сході, але й на півдні, а тому у південних областях буде збільшено угруповання військ. Він зазначив, що зараз відпрацьовується рішення щодо збільшення кількості військовослужбовців у південних областях з метою захисту території.
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