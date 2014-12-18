За добу в зоні АТО не загинув жоден український військовий

Про це повідомив речник речник інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.

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"За минулу добу терористи вчинили 13 збройних провокацій проти українських військових, в тому числі три – вночі", - зазначив він, додавши, що "на щастя, загиблих та поранених за останню добу немає".

Як повідомляв УНІАН, ніч у зоні проведення АТО пройшла відносно спокійно. За період з 18.00 до 7 години ранку штабом АТО зафіксовано три збройні провокації зі сторони бойовиків.