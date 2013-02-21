У Криму проходять інтенсивні навчання військової авіації

Відповідно до плану, затвердженого начальником Генерального штабу ЗС України та розпорядження командувача Повітряних Сил, цього тижня на військовому аеродромі “Бельбек” тривають заходи міжвидової навчально-бойової підготовки. До них залучені підрозділи Військово-Морських Сил та Повітряних Сил Збройних Сил України.

Як повідомили УНИАН у прес-службі Міноборони, з різних авіаційних гарнізонів до Криму прибули літаки Су-25, МіГ-27, Су-24МР та Ан-26. Вони приєдналися до літаків МіГ-29 та Л-39 Севастопольської бригади тактичної авіації, яка дислокується на аеродромі “Бельбек”.

За словами заступника командира повітряного командування “Південь” ПС ЗС України з авіації полковника Анатолія Кривоножка, ці заходи дозволять льотчикам набути досвіду польотів над морем, відпрацювати взаємодію з Військово-Морськими Силами по роботі авіації в районі несення бойової служби корветом “Тернопіль”. Польоти триватимуть протягом всього тижня. У них, окрім літаків Севастопольської бригади задіяні літаки бригад тактичної авіації, що базуються у Кульбакіно Миколаївської області, Озерному Житомирської області та Старокостянтинові.

"Свою роботу ми побудували таким чином, що наші літаки та представники авіаційних бригад розподілені на умовного противника та свої сили. Наступного дня після прильоту на “Бельбек”, 19 лютого, ми вже відпрацювали навчально-бойові завдання з корветом “Тернопіль” ВМС ЗС України", – розповів полковник Анатолій Кривоножко.

Як раніше повідомлялося, 15 лютого корвет “Тернопіль” вийшов з Севастополя для несення бойового чергування. Саме 19 лютого він приступив до патрулювання у визначеному районі в центрі Чорного моря, де його екіпаж відпрацьовував завдання протиповітряної оборони.

Завданням літаків штурмової авіації Су-25 було подолати систему протиповітряної оборони корабля та нанести по ньому бомбовий удар під прикриттям винищувачів МіГ-29.

Як розповів командир окремої авіаційної ескадрильї підполковник Олексій Захарчук, пара винищувачів Су-27, що прилетіли з м. Озерне Житомирської області, виконувала задачу прикриття корабля з повітря.

"За замислом навчань ми виконали відбиття повітряного нападу умовного противника, роль якого виконували два літаки МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації. Умовний противник був умовно знищений", – сказав він.