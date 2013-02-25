Вілкул: Україна має потенціал для розвитку оборонного комплексу і модернізації війська

Вілкул під час урочистого заходу з нагоди Дня захисника Вітчизни

«Ми шануємо тих, хто служив і продовжує нести службу в Збройних Силах, відважних чоловіків і жінок, справжніх патріотів. Україна має великий потенціал для розвитку власного оборонного комплексу і системної модернізації війська. Ми вдячні всім військовослужбовцям, віддаємо дань пошани тим, хто пожертвував своїм життям ради мирного неба», – сказав віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

Він побажав ветеранам, військовослужбовцям, воїнам-інтернаціоналістам, призовникам щастя, здоров’я, благополуччя, успіхів в служінні на благо України.

У свою чергу начальник Дніпропетровського гарнізону – командир 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-майор Руслан Хомчак також привітав присутніх зі святом, побажав міцного здоров’я, сімейного щастя, достатку і успіхів у службі.

Присутні на заході вихованці Дніпропетровського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Євгена Березняка, флотилії юних моряків та школярі висловили готовність продовжувати славні традиції ветеранів та бути гідними нащадками опаленого війною покоління.

Гарний настрій присутнім протягом усього заходу дарував оркестр 6-го армійського корпусу під керівництвом військового диригента лейтенанта Олександра Жарія. Родзинкою свята став показовий виступ з рукопашного бою воїнів окремого розвідувального батальйону 6-го армійського корпусу та творчих колективів Дніпропетровщини.