Командувач КФОР Фолкер Хелбауер високо оцінив рівень підготовки українських миротворців

Фолкер Хелбауер задоволений українськими миротворцями / Фото : Міністерство оборони України

Тут на даний час виконують завдання українські військовослужбовці зі складу національного контингенту в Косово 16-ї ротації, під загальним командуванням заступника командира майора Руслана Прусова. Йому також тимчасово підпорядкований вірменський взвод, який виконує завдання на даній базі у якості групи швидкого реагування.

Метою візиту командувача КФОР було ознайомлення з ходом робіт щодо обладнання новоствореного військового об’єкту КФОР. Командир національного контингенту підполковник Ілля Федоренко показав командувачу стоянку техніки, їдальню, тактичний оперативний центр. Також українській офіцер розповів про специфіку виконання завдань та про умови служби і проживання військовослужбовців на базі.

– Десантники завжди перші і завжди кращі. Саме такими під час виконання будь-яких поставлених завдань я знаю військовослужбовців-десантників українського контингенту. В них я впевнений і переконаний, що вони не підведуть, – таку оцінку двічі під час зустрічі дав українським військовослужбовцям командувач КФОР, який сам, більшу половину своєї служби командував повітрянодесантними підрозділами та з’єднаннями.

Наприкінці візиту він вручив командиру національного контингенту іменну відзнаку – монету командувача КФОР.

У свою чергу підполковник Ілля Федоренко подякував командувачу за високу оцінку роботи українських військовослужбовців й подарував йому на згадку десантний тільник та шеврон Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

Варто додати, що двома днями раніше на військовій базі “CABRA” побував і командир багатонаціональної бойової групи “East” полковник Веймон Сторі.

Підполковник Ілля Федоренко та майор Руслан Прусов розповіли йому про ситуацію, ставлення до військовослужбовців КФОР місцевого населення та про завдання, які на сьогодні виконує тут особовий склад контингенту. Зокрема, про несення служби на спостережних постах, забезпечення проходу конвоїв EULEX, здійснення патрулювань та інші.

Командир багатонаціональної бойової групи “East”, ознайомлюючись з інфраструктурою бази, також відзначив якісну роботу українських військових інженерів щодо облаштування даного важливого об’єкту КФОР. Він висловив захоплення винятковою підготовкою всіх військовослужбовців українського контингенту та їхньою відповідальністю при виконанні поставлених завдань. А наприкінці зустрічі вручив кращим пам’ятні монети.