Спортсмени ЗСУ беруть участь у Других зимових Всесвітніх іграх серед військовослужбовців

Збірна команда Збройних Сил України складається з 12 спортсменів, які представлені у таких видах спорту: біатлон, шорт-трек та гірськолижний спорт. Керівник української спортивної делегації – ТВО начальника Управління спорту Міністерства оборони України полковник Віктор Довгодько.

Серед всесвітньовідомих спортсменів у змаганнях візьмуть участь: олімпійський чемпіон капрал Даріо Колонья (лижні гонки), олімпійська чемпіонка капрал Тура Бергер, багаторазовий чемпіон світу сержант Мартен Фуркад (біатлон), олімпійський чемпіон капрал Джуліано Раццолі (гірськолижний спорт), дворазова бронзова призерка олімпійських ігор капрал Аріанна Фонтана (шорт-трек).

Довідка. Міжнародна рада військового спорту (CISM) заснована 18 лютого 1948 року. Одна з найбільших спортивних організацій світу, що налічує 133 країни-учасниці. Збройні Сили України є повноправним членом організації з 1993 року. Основний лозунг CISM: Дружба через спорт.

Щорічно CISM організує понад 20 чемпіонатів світу з 26 видів спорту. Крім того, проводяться континентальні та регіональні першості. Кожні чотири роки проводяться Всесвітні ігри військовослужбовців, Зимові всесвітні ігри військовослужбовців. Кожні два роки проводяться Всесвітні ігри курсантів. Всі спортивні заходи CISM організовуються при підтримці ООН, МОК та ЄС. За членством країн, кількістю учасників змагань та їх престижністю Міжнародна рада військового спорту посідає третє місце у світі після Міжнародного олімпійського комітету та Всесвітньої Універсіади.

1 Всесвітні ігри військовослужбовців було проведено у Римі в 1995 році. В Іграх прийняло участь 93 країни, які змагалися в 17 видах спорту. Змагання були присвячені 50 річниці закінчення ІІ світової війни. Першу особисту медаль на цих іграх для Збройних сил України приніс майор Коростильов Сергій (стрільба з пістолета). Чисельність делегації Збройних Сил України – 225 осіб.

2 Всесвітні ігри (1999) пройшли у Загребі (6734 учасника, 82 країни, 20 видів спорту + 2 показові види). Чисельність делегації Збройних Сил України – 197 осіб.

3 Всесвітні ігри військовослужбовців організовано в м. Катанія, Італія у 2003 році (87 країн, 18 видів спорту). Чисельність делегації Збройних Сил України – 68 осіб.

4 Всесвітні ігри приймав Хайдарабад (Індія) у 2007 році. Рекордна кількість країн (101) та 4738 спортсменів-військовослужбовців. Чисельність делегації Збройних Сил України – 77 осіб. В активі збірної – 5 загальнокомандне місце.

5 Всесвітні ігри військовослужбовців проведені у Ріо-де-Жанейро 16-24 липня 2011 року. 110 країн, розіграли 196 (459 разом з командними видами) комплектів нагород у 19 видах спорту + 1 показовий вид. Чисельність делегації Збройних Сил України – 70 осіб з них спортсменів: 15 заслужених майстрів спорту, 25 майстрів спорту міжнародного класу та 9 майстрів спорту, які змагалися у 7 видах спорту. В активі збірної – 7 загальнокомандне місце.

1 Зимові ігри військовослужбовців проведені у м. Аосте, в Італії, зібрали більше тисячі спортсменів з 40 країн.