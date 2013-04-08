У Севастополі 47 військовослужбовців пройшли курс мовної підготовки

Після завершення навчання на трьохмісячних курсах, організованих на базі Навчально-наукового центру мовної підготовки Академії ВМС імені П.С.Нахімова, провели тестування слухачів за системою НАТО STANAG 6001, яке передбачає стандартизацію у різноманітних напрямках службової діяльності, у тому числі й у мовній підготовці.

Під час тестів слухачі у складі груп мовної підготовки від матросів військової служби за контрактом до генерал-майора продемонстрували набутий рівень підготовки.

– Сьогодні наші слухачі отримали сертифікати з визначеним рівнем володіння англійською мовою, – зазначив начальник Навчально-наукового центру мовної підготовки Академії ВМС імені П.С.Нахімова, капітан 1 рангу Микола Бархатов. – Цей сертифікат надає можливість у подальшому оцінювати військовослужбовця як перспективного, з подальшим його кар’єрним зростанням, а також із можливістю брати участь у заходах міжнародного характеру, – додав капітан 1 рангу Микола Бархатов.

Мовна підготовка військовослужбовців знаходиться під постійним контролем командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Юрія Іл’їна, який особисто систематично перевіряє стан вивчення офіцерським складом англійської мови.

Довідка. Згідно з наказом Міністра оборони України «Про напрями та завдання щодо вдосконалення мовної підготовки у ЗС України у 2012-2014 роках», у ВМС ЗС України реалізується концепція мовної підготовки особового складу флоту. Курси з вивчення іноземних мов проводяться з метою організації мовної підготовки військовослужбовців, яким знання іноземних мов потрібне для виконання службових обов’язків відповідно до займаних посад. Цільовою спрямованістю підготовки військовослужбовців є отримання сертифікатів про знання іноземної мови за міжнародними військовими стандартами, на рівнях СМР-1 і СМР-2.

Курси мають статус інтенсивного навчання.