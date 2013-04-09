На 233-му полігоні тривають бойові стрільби протитанкових підрозділів

У рамках польових занять, що триватимуть близько місяця, особовий склад зведеної протитанкової артилерійської батареї дивізіону підполковника Віктора Дмитренка виконує залікові вогневі завдання бойовим пострілом. Для виконання даних стрільб використовуються снаряди, термін придатності яких наближається до завершення. Загалом розрахунки зведеної батареї мають відстріляти близько семи тисяч снарядів.

За словами заступника командира 26-ї Бердичівської артилерійської бригади полковника Віталія Чижа, на Рівненщину особовий склад зведеної батареї та управління дивізіону прибули наприкінці березня. Відтак позиції доводилося обладнувати в снігу, а перші стрільби з гармат МТ-12 «Рапіра» виконувати то під дощем, то під мокрим снігом. Проте техніка та озброєння не підводили, а особовий склад добре справлявся з поставленими завданнями. Протягом першого тижня воїни-артилеристи відстріляли 1200 снарядів. Дії розрахунків за ці дні вже доведені до автоматизму.

– У складі розрахунків присутні як військовослужбовці військової служби за контрактом, так і строковики, – повідомив заступник командира протитанкового артилерійського дивізіону з виховної роботи майор Олексій Петрук, – для перших ці стрільби – ще одна сходинка у їхньому зростанні, як професійних солдатів.

За підсумками першого тижня бойових стрільб кращим став розрахунок молодшого сержанта Олександра Кушніра, кращим навідником гармати визнали старшого навідника солдата Олександра Щербину. Серед офіцерів найкращі результати показав командир протитанкової артилерійської батареї капітан Богдан Буловацький.

Варто зазначити, що за тиждень на полігон прибуде близько 40 офіцерів-артилеристів 26-ї артилерійської та 30-ї окремої гвардійської механізованої бригад, які також виконають залікові вогневі завдання бойовим пострілом.