Командування українських ВПС розповіло італійським колегам про майбутнє військової авіації

Українську військову делегацію очолював перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Сергій Дроздов.

Мета візиту іноземної делегації до України – проведення штабних переговорів між повітряними силами Збройних Сил України та Італійської Республіки з питань підготовки пропозицій до заходів двостороннього військового співробітництва на 2014-2015 роки. Зокрема, іноземних гостей цікавило питання проведення українськими ЗС двосторонніх міжнародних навчань із застосуванням авіаційної складової, а також подальша доля та перспектива українських Повітряних Сил після процесу реформування ЗС України.

У ході робочого засідання українська сторона провела брифінги-презентації на теми «Сучасний стан та перспективи розвитку Повітряних Сил ЗС України», а також «Перспективи інтегрування командного пункту виду в сучасну автоматизовану систему управління авіацією та протиповітряною обороною». Натомість іноземною стороною для українських колег було презентовано брифінг з обміну досвідом організації роботи ВПС ЗС Італійської Республіки з питань використання космічних технологій в системі загальної безпеки повітряного простору.

Відповідно до програми перебування іноземної делегації в Україні, планується відвідання 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил ЗС України (м. Васильків), де іноземних гостей ознайомлять із повсякденною діяльністю військової частини, авіаційною технікою та озброєнням у статичному показі.

Візит делегації Командування військово-повітряних сил (ВПС) Збройних сил Італійської республіки до України триватиме до 12 квітня.