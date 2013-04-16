Українські ВМС відвідала делегація шахтарів з Луганщини

Представники ТОВ «ДТЕК «Ровенькиантрацит» і ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит» в першій половині дня відвідали з екскурсіями кораблі управління «Донбас» і «Славутич», побували у Військово-морському музеї України. У другій половині дня у командуванні флоту з шахтарями зустрівся командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн.

– Між українськими військовими моряками і шахтарями Донбасу, флотом і шахтарським краєм загалом існують давні і плідні стосунки, – зазначив керівник виду Збройних Сил. – Ми вдячні шахтарям, органам виконавчої і представницької влади на місцях за тісну взаємодію, надання шефської допомоги військовим частинам і установам. Українські ВМС зі свого боку намагаються брати найактивнішу участь у військово-патріотичному вихованні молоді, і ця робота буде розвиватися, – додав командувач.

Віце-адмірал Юрій Іл’їн розповів гостям про сьогодення і ближчі плани українських ВМС. Шахтарі, серед яких були і Герої України Сергій Бистров, Борис Рибалко і Віктор Кошейніков, поінформували про життєдіяльність їх трудових колективів. Сторони обговорили перспективи поглиблення співпраці у справі виховання молодого покоління, насамперед навколо такого ємкого, консолідуючого українське суспільство поняття, як «захисник Вітчизни».

Голови територіальних організацій профспілок «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» Микола Полухін і Віктор Рогочий подякували морякам за теплий прийом, підкреслили необхідність продовження і розвитку стосунків між шахтарськими підприємствами і українським флотом. Зокрема, члени делегації зазначили, що будуть раді вітати делегацію українських ВМС у День шахтаря.