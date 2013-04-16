У Дніпропетровську та Сімферополі стартували курси перепідготовки для військовослужбовців

Курси перепідготовки проводитимуться у Дніпропетровському Національному гірничому університеті при «Центрі маркетингових технологій», а відбором кандидатів займалися працівники Дніпропетровського обласного військового комісаріату.

Загальна тривалість курсів – 350 годин. Тримісячне навчання пройдуть військовослужбовці, які плануються до звільнення з лав Збройних Сил України, а також з військовослужбовцями запасу.

Програма, крім аудиторних лекцій та семінарів, передбачала проведення «круглих столів» та практичних занять з провідними фахівцями НГУ.

Практичний досвід колишнім військовослужбовцям передаватиме завідуюча кафедри маркетингу Дніпропетровського Національного гірничого університету доктор економічних наук, професор Тетяна Решетілова.

Як зазначила Тетяна Решетілова, після закінчення навчання слухачі будуть здатні розробляти стратегію поведінки фірми на ринку, знаходити вигідні ринки збуту за допомогою маркетингових досліджень, здійснювати товарну політику фірми, організовувати збут та постачання фірми, а також укладати та оформлювати контракти.

На церемонії відкриття заходу менеджер програми з перепідготовки військовослужбовців за програмою «Україна-НАТО» пан Крістофер Штаудт наголосив, що завдяки даній програмі 78% слухачів курсів змогли реалізувати себе у цивільному житті та влаштуватися на роботу за даним фахом.

Сьогодні ж, в рамках реалізації Державної програми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, на базі Кримського філіалу Європейського університету розпочалися заняття для двадцяти двох діючих та колишніх військовослужбовців Сімферопольського гарнізону. Упродовж трьох місяців слухачі одержуватимуть знання за спеціальністю «Фінансово-економічна безпека». Фінансування проекту здійснюється на кошти НАТО в рамках програми «Партнерство заради миру».

Унікальна програма перепідготовки підготовлена викладачами зазначеного вишу у 2010 році і розрахована на 350 академічних годин. Навчання під керівництвом досвідчених викладачів завершиться комплексним екзаменом. За результатами навчання слухачі отримають сертифікат встановленого зразка та диплом Кримського філіалу Європейського університету. Також колишні військовослужбовці заручилися підтримкою Міністерства економічного розвитку та торгівлі автономії з питань подальшого працевлаштування.