Студенти та старшокласники виконають вправи зі стрільби в рамках польових виходів

– Перед тим, як студенти будуть допущені до стрільби, вони повинні вивчити будову та тактико-технічні характеристики зброї, заходи безпеки та умови виконання вправи, – розповів старший викладач кафедри вогневої підготовки полковник запасу Володимир Ралюк. – Також на навчальних місцях вони вивчають правила поводження із автоматом, прицілювання із нього, складають нормативи із розбирання та збирання зброї тощо.

За його словами, ці стрільби мають, перш за все, ознайомчий характер і дають можливість студентам звикнути до зброї та достатньо впевнено діяти на рубежі відкриття вогню. Із великим ентузіазмом та всією відповідальністю ставляться до цих занять і самі студенти, серед яких, до речі, чимало дівчат. Більш детально вихованці військової кафедри вдосконалюватимуть практичні навички з вогневої підготовки та інших військових дисциплін під час навчального збору, який відбудеться влітку. Там вони також виконуватимуть різноманітні вправи стрільб із кулеметів РПК та ПКМ.

А на військовому полігоні 1-ї окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ, що дислокується на Чернігівщині, розпочався завершальних етап підготовки школярів за предметом «Захист Вітчизни». Протягом тижня більше 900 учнів старших класів м. Чернігів проведуть навчально-польові збори безпосередньої у польових умовах та на навчальній базі військової частини. За рішенням командира бригади полковника Андрія Грицькова забезпечення заходу проводиться кращими офіцерами та військовослужбовцями-контрактниками. Окрім виконання вправи підготовчих стрільб з автомату АК-74, школярів ознайомили із розташуванням частини, умовами проживання військовослужбовців та особливостями підготовки та несення вартової служби.

Як зазначив заступник командира бригади з виховної роботи підполковник Олександр Серідко, всього впродовж 3-х тижнів польові заняття з виконанням стрільб на Гончарівському полігоні пройдуть близько 1500 учнів міста, району та області. Також до заходу буде залучено вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста.

На Прикарпатті також розпочалися навчально-польові збори з учнями випускних класів. Протягом кількох тижнів школярі, які завершили курс навчання з предмету «Захист Вітчизни», закріплюватимуть на практиці отримані знання. Кульмінацією цього стане виконання вправ зі стрільби бойовими набоями з автомату Калашникова. Планується, що в цих зборах візьмуть участь 8600 юних прикарпатців.

– Івано-Франківська область – одна з кращих у виконанні подібних зборів. Адже всі сто відсотків наших дітей виконуватимуть стрільби зі справжніх автоматів, не замінюючи їх пневматичними або іншими гвинтівками, – зазначив завідувач сектору оборонної роботи апарату Івано-Франківської ОДА Валерій Іваненко.

Багато зусиль до якісного проведення зборів доклали і військовослужбовці регіону.

– Нами зроблено все, щоб забезпечити на високому рівні виконання плану цих навчально-польових зборів, – наголосив заступник Івано-Франківського обласного військового комісара підполковник Любомир Демчук. – З частин та установ, дислокованих в нашій області, виділені в необхідній кількості і зброя, і боєприпаси. Також командири частин спеціально підготували і скерували до роботи з школярами досвідчених інструкторів.

Основна частина стрільб буде проводитись на базі тренувального центру, що поблизу села Лисець Івано-Франківської області, та неподалік міста Коломия.