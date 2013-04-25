Діти військовослужбовців Черкаського гарнізону відвідуватимуть відремонтований дитсадок

В урочистому відкритті дитячого садка взяли участь віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, заступник міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков, військовослужбовці із сім’ями та мешканці селища.

– Відкриття нового корпусу дитячого садка у військовому містечку, будівництво нових житлових будинків, відновлення систем життєзабезпечення – усе це реальна реалізація програм Уряду по забезпеченню житлом, створенню комфортних умов для проживання військовослужбовців та забезпеченню їх дітей якісною дошкільною та шкільною освітою, – зазначив Олександр Вілкул.

Заступник міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський, вітаючи мешканців селища, зазначив, що діти військовослужбовців отримали можливість повноцінного розвитку талантів та здібностей. Адже не є таємницею, що саме у таких військових містечках найкращі умови для виховання справжніх патріотів нашої Батьківщини. Приємним є і той факт, що доручення Президента України Віктора Януковича, яке він дав у 2010 році під час свого візиту до Дніпропетровської області, виконується у повному обсязі.

2011 року за ініціативи голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Вілкула та за підтримки Президента України було прийнято рішення про передачу житлового фонду, об’єктів соціально-культурної сфери та інженерних мереж військових містечок Черкаське і Гвардійське, які перебували на балансі Міноборони України, у комунальну власність Новомосковського району. Протягом 2012–2013 років були повністю оновлені системи водо- та теплопостачання, встановлено нове обладнання, меблі, оновлено навчально-виховну та побутову базу. Під час реконструкції дитсадка використовувалися сучасні енергозберігаючі технології та матеріали. Всього на капітальний ремонт з обласного та районного бюджетів виділено близько 1,5 млн грн.

У результаті реконструкції дитсадка «Червона калина» кількість місць збільшилася майже в 2,5 рази – зі 108 до 248. Завдяки цьому всі діти військовослужбовців матимуть можливість відвідувати дошкільний навчальний заклад.