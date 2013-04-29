Гвардійські танкісти виконали стрільби штатним артилерійським пострілом

Танкісти виконали першу вправу контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом з озброєння танку Т-64Б1. Старшим керівником стрільб був особисто командир бригади гвардії полковник Олександр Нестеренко.

Під час підготовки до стрільб особовий склад батальйону виконав метання імітаційної гранати Ф-1, а за декілька днів перед початком стрільби бойовими снарядами екіпажі потренувалися у виконанні вправи контрольних стрільб вкладним стволом.

Серед кращих за результатами бойових стрільб виявилася 2 танкова рота, де командиром гвардії старший лейтенант Здіслав Франковський. Серед танкових взводів найвлучніші результати показав особовий склад 1-го танкового взводу 1-ї танкової роти під командуванням гвардії старшого лейтенанта Андрія Левенка. Кращим екіпажем за підсумками штатних стрільб став зведений екіпаж у складі командира танку гвардії сержанта Саледіна Булатова, навідника гвардії солдата Богдана Анастасова та механіка-водія гвардії старшого солдата Віктора Синявського. Цей екіпаж знищив обидві мішені танків та усі кулеметні розрахунки.