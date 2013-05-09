У Національному університеті оборони відкрили меморіальні дошки двічі Герою Радянського Союзу

16:20, 09 травня 2013
Військо
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Сьогодні, 9 травня, в Національному університеті оборони України відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальних дошок двічі Герою Радянського Союзу генералу армії Івану Черняховському, ім’я якого нещодавно присвоєно цьому вищому військовому навчальному закладу Указом Президента України.

У церемонії взяв участь керівник апарату Прем’єр-міністра України Олександр Кушніренко, заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський, ветерани, представники громадських організацій та інші.

Начальник Національного університету оборони України генерал-лейтенант Василь Телелим зазначив, що 68 років відділяють світ від тих днів, коли відлунали останні залпи найбільшої в історії людства війни. Проте, непідвладні часу подвиги переможців, які відстояли свободу нашої Батьківщини.

– У стінах університету було підготовлено тисячі офіцерів, які пройшли через горнило тієї війни. 52 з них стали Героями Радянського Союзу. А генерал армії Іван Черняховський удостоєний цього почесного звання двічі, – зазначив генерал-лейтенант Василь Телелим.

На підтвердження високої оцінки діяльності особового складу університету у підготовці висококваліфікованих офіцерських кадрів Президент України своїм Указом присвоїв військовому вишу ім’я Івана Черняховського.

Після церемонії відкриття присутні на заході поклали квіти до погруддя Івана Черняховського.

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