У Національному університеті оборони відкрили меморіальні дошки двічі Герою Радянського Союзу

У церемонії взяв участь керівник апарату Прем’єр-міністра України Олександр Кушніренко, заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський, ветерани, представники громадських організацій та інші.

Начальник Національного університету оборони України генерал-лейтенант Василь Телелим зазначив, що 68 років відділяють світ від тих днів, коли відлунали останні залпи найбільшої в історії людства війни. Проте, непідвладні часу подвиги переможців, які відстояли свободу нашої Батьківщини.

– У стінах університету було підготовлено тисячі офіцерів, які пройшли через горнило тієї війни. 52 з них стали Героями Радянського Союзу. А генерал армії Іван Черняховський удостоєний цього почесного звання двічі, – зазначив генерал-лейтенант Василь Телелим.

На підтвердження високої оцінки діяльності особового складу університету у підготовці висококваліфікованих офіцерських кадрів Президент України своїм Указом присвоїв військовому вишу ім’я Івана Черняховського.

Після церемонії відкриття присутні на заході поклали квіти до погруддя Івана Черняховського.