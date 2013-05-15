Солістка ансамблю ЗСУ Злата Огнєвіч вийшла в фінал «Євробачення-2013»

Виконавши музичну композицію «Gravity», талановита співачка вийшла у фінал конкурсу, де вона буде змагатися за перемогу з представниками Молдови, Литви, Ірландії, Естонії, Білорусії, Данії, Росії, Бельгії та Нідерландів.

Фінальний етап «Євробачення-2013» відбудеться 18 квітня. Бажаємо Златі Огнєвич чудового виступу та перемоги для України!

Довідка. Про неймовірний талант молодої співачки Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України говорять її численні перемоги та досягнення:

Переможниця конкурсу «Перша співаюча радіоведуча»;

Переможниця популярного телешоу «Народна зірка-3»;

«Людина року» у 2010 році (відповідно до щорічного огляду запитів Zeitgeist за версією Google);

Голос рекламної кампанії ТМ «Корона» – з відомою піснею «Пристрасть».

На міжнародному престижному конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську Злата Огнєвіч виступала в якості спеціального гостя (2010 рік). А у 2011 році на конкурсі «Crimea Music Fest» зайняла перше місце і додатково отримала приз преси.

Нещодавно несподівана і приємна новина прийшла з Посольства Аргентини: іноземні дипломати нагородили Злату званням «Кращий голос України» та вручили пам’ятний приз.