У гарнізонах Збройних Сил тривають заходи до Дня солдатської матері

В урочищі «Солдатська купальня» на березі притоки річки Десна 15 військових команд родин Деснянського гарнізону виборювали звання сильнішого. Кожна команда складалася із батька, матері та їх дитини. Суддівська колегія у складі представників 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України, адміністрації Деснянської селищної ради та місцевої гімназії оцінювала учасників змагань у кількох естафетах. Кожна естафета складалася з вікторин та спортивних змагань. Сім’ї військовослужбовців змагалися у перетягуванні канату, штовханні 16-кілограмової гирі, стрибали на швидкість на скакалці та крутили обруч навколо тулуба. Дітлахи долали дистанцію в 500 метрів на швидкість, відповідаючи при цьому на запитання з предметів «Основи життєдіяльності людини» та «Захист Вітчизни». Також кожна сім’я мала приготувати на відкритому вогнищі сімейну фірмову страву.

Відтак у цікавих та комічних змаганнях перемогла сім’я офіцера 169-го навчального центру майора Владислава Суспо. Суддівська колегія нагородила переможців свята почесними грамотами. В кінці змагань всі спортивні родини та присутні гуртом поласували приготованими сімейними стравами.

А у Запоріжжі до військовослужбовців 55-ї окремої артилерійської бригади завітали матері солдатів та представниці місцевого осередку солдатських матерів, які отримали запрошення від командування військової частини відвідати своїх синів. Упродовж дня гості змогли ознайомитися з умовами проходження служби своїх синів. Зокрема, усі бажаючі мали можливість оглянути військову техніку, яка стоїть на озброєнні бригади, ознайомитися з умовами приготування та прийому їжі в солдатській їдальні, побутовими умовами у казармених приміщеннях тощо. У клубі військової частини відбувся святковий концерт, який був підготовлений військовослужбовцями бригади. Родзинкою свята став своєрідний літературний ранок, під час якого були зачитані листи солдатів до своїх матерів.

На завершення гості отримали в подарунок квіти та пам’ятний відеофільм, присвячений солдатським матерям, створений офіцерами відділення виховної роботи бригади. Після закінчення урочистостей солдатські матері мали можливість сфотографуватися із своїми дітьми та командуванням артилерійського з’єднання, а також поспілкуватися з командиром бригади, його заступниками та командирами підрозділів.