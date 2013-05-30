Український солдат виборов «золото» на Чемпіонаті світу з паверліфтингу
Представник Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (м. Львів) старший солдат строкової служби Роман Мартиненко здобув «золото» та встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу з паверліфтингу (жим лежачи), що відбувся у литовському місті Каунас серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат.
На спортивне свято зібралося 155 атлетів із 23 країн.
– Перший змагальний день ознаменувався для нашої збірної двома золотими та одною срібною медалями. Марія Ільїнська з результатом 77,5 кг отримала безкомпромісну перемогу у ваговій категорії до 47 кг серед дівчат. У запеклій боротьбі ще одне золото нам принесла Єлизавета Бан – вижавши 97,5 кг вона повторила результат суперниці, та за меншої власної ваги стала переможницею у ваговій категорії до 47 кг серед юніорок. А Євген Криса завершив свій виступ на другому місці у ваговій категорії до 74 кг серед юніорів з результатом 217,5 кг, – розповів Роман.
Загалом українські спортсмени завоювали 12 медалей: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.
Довідково. Старший солдат Мартиненко Роман Михайлович – майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Срібний призер чемпіонату світу серед юніорів (2012 р.), чемпіон Європи серед юніорів (2013 р.), багаторазовий чемпіон та призер міжнародних змагань, чемпіонатів та Кубків України. Член збірної команди України серед юніорів.