Мешканці Харківщини активно цікавляться військовою службою у резерві

Допомогу командуванню частини щодо відбору резервістів надають обласний та районні військові комісаріати, розташовані в регіоні.

– На сьогоднішній день на Харківщині завершується укомплектування резервістами 164-ої радіотехнічної бригади, – зазначив заступник військового комісара Харківського ОВК полковник Юрій Калгушкін. – По всій країні проводиться робота щодо якісного відбору резервістів, і в першу чергу такими особами повинні комплектуватися високомобільні десантні війська, частини спеціального призначення та військові частини, які входять до сил постійної готовності, – розповів офіцер.

За словами командування військового з’єднання протиповітряної оборони, щороку протягом 30 діб із резервістами проводяться збори, спрямовані на підвищення їхнього професійного рівня за військовими спеціальностями.

– На даний час у нашій частині приблизно 40 посад відведено для резервістів, з яких 15 – офіцерських та 25 передбачені для рядового, сержантського та старшинського складу. Приємно зазначити, що 10 осіб, які першими підписали контракт, раніше проходили військову службу саме в розташуванні нашої частини і добре знають специфіку роботи. Сподіваюся, що до кінця поточного року у нас не залишиться жодної вакантної посади резервіста, – повідомив командир бригади полковник Руслан Грінчак.

Командир бригади також зазначив, що під час щорічних зборів в першу чергу звертається особлива увага на якість підготовки резервістів. У період такого зібрання командири підрозділів проводять з кожним індивідуальні теоретичні та практичні заняття. Після завершення спеціальних занять організується складання заліків, за результатами яких наприкінці року резервісти можуть отримати грошову винагороду у розмірі 1170-2200 гривень.

– Слід зауважити, що на час зборів на резервістів та членів їхніх сімей розповсюджуються норми правового та соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України. Також під час зборів резервісти забезпечуються військовою формою одягу, харчуванням, за необхідності – місцем проживання у частині. Окрім цього, за кожен день перебування на зборах виплачується грошове забезпечення та оплачується проїзд до місця розташування підрозділу, – наголосив полковник Юрій Калгушкін.

Варто зазначити, що проходити службу у резерві мають право рядовий склад віком до 40 років, сержантський та старшинський – 45 років, молодший та старший офіцерський склад – до 50 та 55 відповідно.