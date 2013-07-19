Спортсмени ЗСУ здобули 22 медалі на Універсіаді в Казані

Днями в Казані (Республіка Татарстан, Російська Федерація), завершилася XXVII Всесвітня літня Універсіада. На наймасштабнішому студентсько-молодіжному спортивному змаганні 2013 року були розіграні більше 350 комплектів медалей з 27 видів спорту серед представників 162 країн, що є рекордом універсіад. У складі національної збірної гідно виступили спортсмени Збройних Сил України.

Збірна команда України посіла 6 загальнокомандне місце в заліку по золотим медалям (12 золотих), а по загальній кількості здобутих медалей (77) розділила 3 сходинку з “Піднебесною”.

Так, спортсменами Центрального спортивного клубу Збройних Сил України були здобуті 22 медалі (3 золотих, 12 срібних, 7 бронзових).

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління спорту Міністерства оборони України полковник Віктор Довгодько та голова Центрального спортивного клубу Збройних Сил України Вадим Височин привітали армійців з гідним виступом на престижних міжнародних змаганнях за участю спортсменів зі 162 країн світу.