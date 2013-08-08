Чемпіонат ЗСУ з рукопашного бою виграли спецпризначенці з Кіровограда

У Миколаєві на базі 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України відбувся 2-й відкритий чемпіонат Збройних Сил України з рукопашного бою. У змаганнях взяли участь вісім команд, які представляли частини Високомобільних десантних військ, військ спеціального призначення і морської піхоти.

Змагання проводилися за формулою “дозований контакт з зупинкою бою” в шести вагових категоріях, команди складалися з шести бійців. Головним суддею змагань був суддя Національної категорії, віце-президент Миколаївської обласної федерації рукопашного бою, майстер 4 дана Олександр Міненко.

У важкій напруженій боротьбі перемогу здобула команда 3-го полку спеціального призначення з Кіровограда, друге місце посіли господарі чемпіонату – десантники 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади, третє місце дісталося “блакитним беретам” з 95-ої окремої аеромобільної бригади, що в Житомирі. Окремий приз за “Кращу техніку” отримав спецназівець з Кіровограда Максим Бендеров, а нагороду “За волю до перемоги” відвіз до Феодосії морський піхотинець Микита Чуприн.

Коментуючи підсумки проведеного чемпіонату, начальник управління фізичної підготовки Центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ ЗС України полковник Олег Чернявський зазначив, що задоволений підсумками турніру.

– Бійці, які брали участь у змаганнях з рукопашного бою, продемонстрували хороший технічний рівень і непохитну волю до перемоги. Окремо хочеться відзначити господарів турніру – командування 79-ої Миколаївської аеромобільної бригади, які організували все на високому фаховому рівні, – підсумував офіцер.

Також полковник Олег Чернявський зазначив, що планах на майбутнє – аби у наступних змаганнях взяли участь військовослужбовці не тільки високомобільних десантних військ і військ спецпризначення, а й військовослужбовці армійських корпусів. Для цього необхідно підготувати інструкторів рукопашного бою, які допоможуть опанувати даним видом спорту військовослужбовцям загальновійськових частин.

Вато зазначити, що перший відкритий чемпіонат з рукопашного бою Збройних сил України пройшов у квітні минулого року в Миколаєві на базі 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Тоді перше місце посіли господарі чемпіонату – миколаївські десантники.