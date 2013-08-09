Заступник Міністра оборони розповів про роботу з підвищення якості бойової підготовки військ

Про це повідомив заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський сьогодні, 9 серпня, під час брифінгу у Клубі Кабінету Міністрів України.

“Збройні Сили забезпечують надійне прикриття важливих державних об’єктів, у плановому режимі працюють чергові сили. Триває робота з підвищення якості бойової підготовки військ. Більше півтори тисячі військовослужбовців усіх видів та родів військ сьогодні тренуються на 13 полігонах бойової підготовки по всій території України”, – наголосив Можаровський.

За його словами, відповідно до розпорядження начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України розпочалася раптова перевірка бойової готовності у Військово-Морських Силах Збройних Сил України.

– Військові моряки здійснюють заходи у взаємодії з підрозділами Повітряних Сил і Сухопутних військ ЗС України. До заходів залучено близько 30 бойових кораблів та допоміжних суден, понад 15 літаків та вертольотів, інші підрозділи, – повідомив Володимир Можаровський.

– Загалом належно оцінити рівень підготовки особового складу ми плануємо під час підсумкових навчань в масштабі Збройних Сил України, які за кілька тижнів розпочнуться на полігонах по всій території держави, – зауважив заступник Міністра оборони України – керівник апарату.

Він відзначив, що високими, за підсумками 7 місяців поточного року, є показники середнього нальоту екіпажів авіації Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил.

Майже на 60 % виконано річний план виконання стрибків з парашутом визначеним особовим складом ВДВ, Повітряних та Військово-Морських Сил, частин спецпризначення.

– Порівняно з минулорічними показниками значно підвищилася середня наплавність кораблів і суден Військово-Морських Сил – 345 діб проти 246 діб за аналогічний період минулого року, – наголосив Володимир Можаровський.