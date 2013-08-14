До Севастополя прибули кораблі країн Чорноморського регіону

Сьогодні, 14 серпня, до порту Севастополя прибули з візитом і з метою початку серпневої 2013 року активації кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва (BLACKSEAFOR). Командири ошвартованих біля причалу бухти Курина тральшика “Прибой” (ВМС Болгарії), ракетного корабля на повітряній подушці “Бора” (Чорноморський флот Російської Федерації), корвету “Еустатіу Себастіан” (ВМС Румунії), фрегату КРЗ “Тургутреіс” (ВМС Туреччини) і корабля управління “Славутич” (ВМС ЗС України) здійснили візит ввічливості новопризначеному командиру BLACKSEAFOR капітану 1 рангу Андрію Тарасову (ВМС ЗС України).

На кораблях з’єднання розпочалося встановлення системи зв’язку “комп’ютер-комп’ютер” FORESC, що надасть можливість обміну інформацією під час виконання завдань в морі.

Сьогодні ж на штабному кораблі з’єднання – кораблі управління ВМС ЗС України “Славутич” відбулася прес-конференція командування BLACKSEAFOR. Командир з’єднання капітан 1 рангу Андрій Тарасов (ВМС ЗС України) і командири кораблів здійснили протокольні візити до командування українських ВМС та керівництва Севастопольської міської державної адміністрації.

Тимчасово виконуючий обов’язки командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв під час протокольної зустрічі з командуванням з’єднання висловив задоволення станом розвитку дружніх відносин в рамках Угоди BLACKSEAFOR і переконання в тому, що під час нинішньої активації моряки набудуть новий досвід взаємодії, що сприятиме подальшому зміцненню довіри і стабільності в Чорноморському регіоні.

Візит кораблів до Севастополя відбувається на виконання положень Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, рішення Комітету командувачів військово-морських сил на Чорному морі та згідно з Переліком заходів військового співробітництва Збройних Сил України на липень-серпень 2013 року.

Активація триватиме до 3 вересня.

Довідка. BLACKSEAFOR є військово-морським (корабельним) з’єднанням “за викликом”, створеним відповідно до “Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва”, підписаної 2 квітня 2001 року у м.Стамбул (Туреччина). Основними завданнями BLACKSEAFOR є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних операцій, боротьба з мінною загрозою, здійснення операцій щодо захисту навколишнього середовища, обмін візитами доброї волі та інші завдання, погоджені країнами-учасницями.

17 серпня за участю делегацій командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону відбудеться церемонія зміни командування BLACKSEAFOR, за принципом ротації воно буде передано від ВМС Турецької Республіки до ВМС ЗС України.

В другій половині 15, 16 і 18 серпня кораблі з’єднання будуть відкриті для відвідування гостями та мешканцями міста Севастополя.

На 20 серпня заплановано вихід кораблів з’єднання в море, де будуть проводитися тренування по протичовновій, протиповітряній обороні, по проходу за тральщиком, по зв’язку, з пошуку і рятування, плавання в ордері, з тактичного маневрування та інші.

Під час активації кораблі також відвідають з дружніми візитами порти Новоросійськ (Російська Федерація) та Сіноп (Турецька Республіка).