Новобогданівка: сапери розмінували більше 80% території колишньої бази боєприпасів

На технічній території колишньої 275-ї бази зберігання артилерійських боєприпасів, що поблизу села Новобогданівка Запорізької області тривають роботи щодо розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів.

За інформацією командира зведеного загону розмінування Міністерства оборони України підполковника Івана Тіщенка, протягом тижня військовими саперами було виявлено та знищено понад 7,5 тисяч вибухонебезпечних предметів методом підриву електричним способом у спеціально обладнаних місцях.

– Станом на сьогоднішній день більше 80-ти відсотків території очищено та розміновано. Неочищеною залишаються лише 43 гектари, – повідомив підполковник Іван Тіщенко.

Слід зазначити, що за час проведення робіт зведеного загону розмінування Міністерства оборони України починаючи з 1-го березня 2013 року, саперами було виявлено та знищено більше шістдесяти тисяч вибухонебезпечних предметів.